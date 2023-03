Flick-Ansage an Keeper: «Wenn einer glaubt, er muss Theater machen …»

Hansi Flick kann im Tor der deutschen Nationalmannschaft bis auf Weiteres nicht auf Manuel Neuer zurückgreifen. Dass Neuer nach seiner Verletzung automatisch wieder die Nummer eins sein wird, ist nicht gesichert.

Den Konkurrenzkampf um die Nummer eins in der deutschen Nationalmannschaft ruft Hansi Flick nun offiziell aus. «Der Leistungsgedanke steht im Vordergrund», erklärt der Bundestrainer im Interview mit dem «kicker». Das gelte auch für Manuel Neuer, der sich nach einem Unterschenkelbruch in der Reha befindet: «Es ist nichts in Stein gemeisselt – Manu weiss das.»

Flick lobt speziell unter den Torhütern Neuer, Marc-André ter Stegen und Kevin Trapp zwar «Wertschätzung, ein tolles Miteinander, Loyalität», doch gibt eine unmissverständliche Ansage an die Keeper: «Es geht auch darum, dass ich mich mit meiner Rolle identifiziere. Wenn einer glaubt, er muss Theater machen, nehmen wir einen anderen.» Aktuell stehe ter Stegen als Neuer-Vertreter in der internen Rangliste vorne, aber «wir haben mit ihm, Kevin Trapp und auch Bernd Leno und Oliver Baumann vier Torhüter auf Top-Niveau».

adk 13 März, 2023 11:28