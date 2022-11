Gosens: Teilnahme an WM «ist für mich in Gefahr»

Weil Robin Gosens bei Inter Mailand keinen Stammplatz innehat, sorgt er sich um die Nationalmannschaft. Verpasst der Aussenbahnspieler die WM in Katar?

Robin Gosens muss sich bei Inter Mailand meist mit der Rolle des Jokers anfreunden. Deshalb ist sich der Deutsche bewusst, dass er mit Blick auf die WM möglicherweise den Kaderplatz in der Nationalmannschaft verpasst. «Die Teilnahme ist für mich in Gefahr», sagte der 28-Jährige auf einer Pressekonferenz am Montagabend vor dem Champions-League-Spiel gegen den FC Bayern (Dienstag, 21 Uhr).

Er weiss: «Spieler, die im Verein gut spielen, sind auch bei der WM dabei.» In der Allianz Arena will sich der Inter-Profi gegen die Münchner nun für Bundestrainer Hansi Flick empfehlen. «Ich habe in der Nationalmannschaft gut gespielt. Ich kann jetzt nur weiter gut trainieren und gut spielen. Ich hoffe, der Trainer sieht das», so Gosens.

adk 1 November, 2022 14:23