Hansi Flick erhält beim DFB eine Job-Garantie

Hansi Flick muss sich um seinen Job als Bundestrainer keine Sorgen machen. Sportchef Rudi Völler gibt ihm eine Job-Garantie.

Für Hansi Flick läuft es als Nationaltrainer von Deutschland bislang nicht sonderlich erfolgreich. Bei der Weltmeisterschaft in Katar scheiterte das DFB-Team in der Gruppenphase. Und in den jüngsten beiden Testspielen gegen die Ukraine (3:3) und Polen (0:1) gab es ein Remis und eine Niederlage. Nichtsdestotrotz darf und soll Flick als Bundestrainer weitermachen.

Mehrfach stellte Rudi Völler am Sonntag auf einer Pressekonferenz klar, dass Flick ein "absoluter Toptrainer" sei. Gleichzeitig schloss der DFB-Sportboss aus, dass der Verband sich im Falle einer Niederlage gegen Kolumbien (Dienstag, 20:45 Uhr) von Flick trennt: "Natürlich wird Hansi Flick Bundestrainer bleiben." Kann er einen Rücktritt Flicks in diesem Fall ausschliessen? Völlers Antwort: "Ja, natürlich." Flick würde sich mit seinem Staff jeden Tag Gedanken machen, "wie wir nächstes Jahr eine gute Europameisterschaft spielen können." Denn die EURO 2024 findet in Deutschland und damit wohlgemerkt im eigenen Land statt.

adk 18 Juni, 2023 17:20