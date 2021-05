Perfekt: Hansi Flick wird neuer Bundestrainer

Es ist offiziell: Hansi Flick hat am Dienstagmorgen in der DFB-Zentrale in Frankfurt einen Vertrag als neuer Bundestrainer unterzeichnet.

Der 56-Jährige tritt nach der EM die Nachfolge von Jogi Löw an und unterschreibt einen Vertrag bis zur EM 2024. Laut “Bild” wird Flick ein Jahressalär von 6,5 Mio. Euro kassieren. Nach einigen Gesprächsrunden und Verhandlungen erfolgte die Unterschrift nun zwischen Ende der Bundesliga-Saison und Beginn der EM. Flick freut sich sehr auf die neue Aufgabe: “Es ging jetzt doch alles auch für mich überraschend schnell mit der Unterschrift, aber ich bin sehr glücklich, ab dem Herbst als Bundestrainer tätig sein zu dürfen. Die Saison ist gerade abgeschlossen, und die zwei Jahre bei Bayern München wirken bei mir noch stark nach. Teamgeist und Einstellung der Spieler waren herausragend, und ich nehme Vieles mit, das meine Arbeit weiter prägen wird. Meine Vorfreude ist riesig, denn ich sehe die Klasse der Spieler, gerade auch der jungen Spieler in Deutschland. So haben wir allen Grund, die kommenden Turniere, zum Beispiel die Heim-EM 2024, mit Optimismus anzugehen. Zudem weiß ich aus bester Erfahrung, dass ich mit Oliver Bierhoff einen starken, vertrauensvollen Partner an meiner Seite habe und welche Fachleute im Team hinter dem Team arbeiten, sodass die Mannschaft, wir Trainer und der Staff ohne lange Anlaufzeit durchstarten können. Ich freue mich auch, meine Vorstellungen und Ideen über die Nationalmannschaft hinaus in der Akademie und den weiteren Nationalmannschaften einzubringen. Jetzt ist aber nicht wichtig, was ab September sein wird – dazu werde ich mich im August detailliert melden -, sondern die anstehende EM, für die ich Jogi Löw, Marcus Sorg, Andy Köpke und der Mannschaft den grösstmöglichen Erfolg wünsche. Jogi Löw hat einen großen Abschluss seiner Karriere als Bundestrainer mehr als verdient.”

Für Flick geht es nach der Klärung seiner Zukunft erst einmal in den Urlaub. Diverse Topklubs interessierten sich zuletzt ebenfalls für seine Dienste. Vor allem Tottenham buhlte um den Erfolgscoach des FC Bayern. Dieser entschied sich aber für die Rückkehr zum DFB, wo er in der Vergangenheit bereits als Löw-Assistent und zwischenzeitlich auch als Sportdirektor waltete.

psc 25 Mai, 2021 11:05