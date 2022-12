Im Amt bestätigt: Hansi Flick bleibt Bundestrainer

Am Mittwoch kam es zum Austausch zwischen Bundestrainer Hansi Flick, DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Vize Hans-Joachim Watzke. Danach ist klar: Flick behält sein Amt.

Neuendorf spricht im Anschluss an die Sitzung, bei der es um die Aufarbeitung der verpatzten WM in Katar und auch der letzten Jahre seit 2018 ging, klare Worte. «Wir haben volles Vertrauen in Hansi Flick, dass er diese Herausforderung gemeinsam mit seinem Team meistern wird», sagt der DFB-Boss. Eine Entlassung oder ein Rücktritt von Flick sind somit vom Tisch. Der 57-Jährige wird auch für die Kampagne für die Heim-EM 2024 zuständig sein.

Flick selbst blickt «optimistisch auf die Europameisterschaft im eigenen Land. Wir als Mannschaft können viel mehr erreichen, als wir in Katar gezeigt haben.»

Der Rücktritt von Nationalmannschaftsdirektor Oliver Bierhoff bleibt somit die einzige personelle Konsequenz nach der missratenen WM.

Gemeinsam haben Bernd Neuendorf, Hans-Joachim Watzke und Hansi Flick heute ein freundliches und konstruktives Gespräch über die aktuelle Situation und die Perspektiven des @DFB_Team geführt. Zum Ergebnis des Gesprächs erklärt der #DFB:

➡️ https://t.co/jyoMsWM42B 📸 GES pic.twitter.com/sIZyKfD0tQ — DFB (Verband) (@DFB) December 7, 2022

psc 7 Dezember, 2022 18:49