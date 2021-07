Kein Rücktritt: Thomas Müller will an die WM 2022 in Katar

Nach dem bitteren Achtelfinal-Aus Deutschlands an der Europameisterschaft wird munter über mögliche Rücktritt im DFB-Team spekuliert. Zumindest für einen heiss gehandelten Namen ist die Entscheidung wohl bereits gefallen: Thomas Müller will weitermachen.

Der Bayern-Stürmer wurde neben Mats Hummels auf diese EM hin wieder ins DFB-Team nominiert, nachdem ihn Jogi Löw zuvor zwei Jahre lang nicht mehr berücksichtigte. Nun ergibt sich mit dem Trainerwechsel hin zu Hansi Flick eine neue Situation. Und laut “Bild” ist für Müller bereits klar, dass er in der Nationalelf weitermachen will. Die WM im kommenden Jahr in Katar sei ein konkretes Ziel des 31-Jährigen.

Und offenbar ist auch schon klar, dass der Stürmer zum Einsatz gelangen wird. Hansi Flick, der ihn vom FC Bayern hervorragend kennt, will voll auf den 106-fachen Nationalspieler zählen. Müller wird wohl auf absehbare Zeit weiterhin zur Stammelf zählen.

