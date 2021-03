Wegen Partie Backgammon mit Hofmann: Halstenberg muss vom DFB-Team abreisen

Neben Jonas Hofmann, der positiv auf das Coronavirus getestet wurde, muss auch Marcel Halstenberg abreisen und sich in Quarantäne begeben. Er gilt als Kontaktperson 1 des Gladbach-Profis.

Der Verteidiger spielte am Mittwochabend eine Partie Backgammon mit Hofmann, die länger als 15 Minuten dauerte. Damit erfüllt er die Bedingungen, um als Kontaktperson 1 zu gelten. Obwohl er bei einem Schnelltest am Donnerstag negativ auf das Coronavirus getestet wurde, muss er das Team ebenfalls umgehend verlassen und in Leipzig in eine mehrtägige Quarantäne.

Die übrigen Spieler der deutschen Nationalmannschaft wurden allesamt negativ getestet und bestreiten am Donnerstagabend wie geplant das WM-Qualifikationsspiel gegen Island.

psc 25 März, 2021 16:01