Nach WM-Debakel: Matthäus ist weiterhin von Flick «überzeugt»

Nach dem Ausscheiden Deutschlands bei der WM in Katar wird eine Debatte um Bundestrainer Hansi Flick geführt. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus tut seine Meinung kund.

Sollte Hansi Flick Bundestrainer der deutschen Nationalmannschaft bleiben? Dies wird derzeit in Deutschland nach dem Gruppen-Aus bei der Weltmeisterschaft in Katar heiss diskutiert. Lothar Matthäus teilt dazu bei «Bild» mit: «Er ist erst 16 Monate im Amt, er hat nicht die besten Bedingungen vorgefunden. Daran muss gearbeitet werden.»

Der Weltmeister von 1990 bekräftigt: «Ich bin überzeugt, dass er die Nationalmannschaft in eine bessere Zukunft führen kann. Hansi ist selbstkritisch genug, um aus seinen Fehlern zu lernen.» Allerdings sehe er auch «keine bessere, verfügbare Alternative», so Matthäus. Vertraglich ist Flick noch bis Sommer 2024, sprich bis zur EURO im eigenen Land, an den DFB gebunden.

adk 4 Dezember, 2022 11:57