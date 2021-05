Neuer: Müller wird in DFB-Elf “eine Führungsrolle einnehmen”

Thomas Müller kehrt nach fast dreijähriger Abstinenz in die Nationalmannschaft von Deutschland zurück. Manuel Neuer begrüsst dies und äussert sich zum Comeback.

2014 wurden sie gemeinsam Weltmeister, beim FC Bayern sind sie langjährige Teamkollegen – und nun sind Thomas Müller und Manuel Neuer auch wieder beim DFB vereint. “Was Thomas leisten kann, haben wir in den vergangenen Monaten beim FC Bayern gesehen. Vom Naturell und seiner fussballerischen Klasse her wird er sofort wieder eine Führungsrolle einnehmen”, sagte Neuer im Interview mit der “Welt am Sonntag”.

Neben Müller kommt auch Borussia Dortmunds Mats Hummels zu seinem Comeback unter Bundestrainer Joachim Löw. Der Verteidiger des BVB könne laut Neuer “ein entscheidender Stabilisator sein”. Der Keeper betonte: “Bei einem Turnier ist jeder Fehler entscheidend, eine stabile Defensive ist Basis für eine erfolgreiche EM.”

adk 23 Mai, 2021 15:43