Offiziell: Sandro Wagner übernimmt Job beim DFB

Der frühere deutsche Nationalspieler Sandro Wagner wird U20-Co-Trainer beim DFB. Zuletzt war der Ex-Stürmer Cheftrainer in Unterhaching gewesen.

Weil Hanno Balitsch, bislang Co-Trainer der U20, ab September die neue U18-Nationalmannschaft übernimmt, nimmt Sandro Wagner seinen Posten bei der U20 ein. Damit fungiert Wagner künftig als Co-Trainer von Hannes Wolf bei der U20 des DFB.

Zuletzt war Wagner Cheftrainer in Unterhaching gewesen, wo er den Aufstieg in die 3. Liga realisiert hatte. "Nach meinen ersten Jahren als Trainer ist dies der perfekte nächste Schritt für mich", so Wagner zu seinem Wechsel: "Beim DFB werde ich neue Einblicke bekommen, die mir bei meiner persönlichen Weiterentwicklung helfen werden. Ich freue mich auf eine hochinteressante Aufgabe, bei der ich mein vorhandenes Wissen einbringen kann, um Toptalente in deren Entwicklung bestmöglich zu begleiten. Der DFB steht für eine erfolgreiche Jugendarbeit - das sieht man nicht zuletzt daran, dass sich die U 17 und die U 21 aktuell Europameister nennen dürfen. Ich danke dem DFB für diese Chance und freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit einem erfahrenen Cheftrainer wie Hannes Wolf, von dem ich viel lernen kann. Zudem ist es mir im Sinne unserer Nachwuchsförderung ein wichtiges Anliegen, gemeinsam mit den DFB-Trainern um Hermann Gerland, Hanno Balitsch und Hannes Wolf deutschlandweit Fortbildungen zur Bedeutung und Durchführung von Spielformen im Kinder- und Jugendtraining anzubieten."

adk 27 Juni, 2023 11:42