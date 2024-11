Paul Wanner sagt dem DFB und Nagelsmann ab

Julian Nagelsmann wollte Jungstar Paul Wanner für die Nations League-Spiele von Deutschland gegen Bosnien-Herzegowina und Ungarn aufbieten. Der 18-Jährige hat allerdings abgesagt.

Wanner ist auch für Österreich spielberechtigt und hat sich offenbar noch nicht entschieden, für welche Nationalmannschaft er künftig spielen will. Bislang läuft er noch für die deutsche U21-Nationalmannschaft auf. Ein Aufgebot für das A-Team will er laut der "Süddeutschen Zeitung" indes noch nicht annehmen. Wanner zögert wohl auch, da es auf seiner Position in der Offensive beim DFB beispielsweise mit Jamal Musiala und Florian Wirtz enorme Konkurrenz gibt. In Österreich wären seine Einsatzchancen zunächst sicherlich grösser.

Sobald Wanner in einem Pflichtspiel für eine der beiden Nationen aufläuft, kann er keinen Wechsel mehr vollziehen. Die Entscheidung will sich der Youngster noch etwas aufschieben.

psc 6 November, 2024 17:16