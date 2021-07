Schluss nach 11 Jahren: Toni Kroos tritt aus DFB-Team zurück

Toni Kroos zieht in der deutschen Nationalmannschaft einen Schlussstrich und wird künftig nicht mehr für das DFB-Team auflaufen.

Dies gibt der 106-fache Nationalspieler am Freitag bekannt. Insgesamt lief Kroos während 11 Jahren für die Nationalelf auf. Gekrönt wurde seine dortige Karriere mit dem WM-Titel 2014. Zuletzt setzte es an der EM (Achtelfinal-Aus) und an der WM 2018 in Russland (Aus nach Vorrunde) zwei Enttäuschungen ab, dennoch blickt der 31-Jährige insgesamt zufrieden zurück auf die lange Zeit als Nationalspieler.

Den Entschluss nach diesem Turnier zurückzutreten, habe er schon länger gefällt, teilt er in einem Post auf Instagram mit. Er möchte seine volle Konzentration nun auf seine Ziele bei Real Madrid richten. Zudem will er über mehr Zeit als Ehemann und Familienvater verfügen. “Es war mir eine grosse Ehre, dass ich dieses Trikot über so einen langen Zeitraum tragen durfte. Ich habe es mit Stolz und Leidenschaft getan”, schreibt Kroos weiter und dankt allen Fans, Unterstütztern und Weggefährten. Insbesondere geht sein Dank an den langjährigen Nationaltrainer Jogi Löw: “Er hat mich zum Nationalspieler und Weltmeister gemacht. Er hat mir vertraut. Wir haben lange eine Erfolgsgeschichte geschrieben.

Es war mir eine Ehre, macht es gut – und ganz viel Glück und Erfolg an Hansi Flick.”

In einem Interview mit “Bild” verrät er, dass der künftige Nationaltrainer Flick eigentlich mit ihm weitermachen wollte.

psc 2 Juli, 2021 14:12