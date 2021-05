Zwangspause wegen Thrombose: Klose sagt DFB ab

Miroslav Klose hat den FC Bayern als Co-Trainer verlassen, wird vorerst aber auch keinen neuen Job annehmen. Der Grund: Eine Thrombose-Erkrankung.

Nach seiner Aufgabe beim FC Bayern wollte sich Miroslav Klose ursprünglich in ein neues Abenteuer stürzen. Der Weltmeister von 2014 wurde zuletzt noch bei Fortuna Düsseldorf als Cheftrainer gehandelt. Beim DFB hätte er Assistent unter Bundestrainer Hansi Flick werden können. Letzterer Option war besonders konkret. “Eigentlich lief alles sehr gut, und ich war auch grundsätzlich schon sehr weit in diversen Gesprächen. Doch dann kam plötzlich etwas anders dazwischen, und ich muss jetzt eine unfreiwillige Pause einlegen”, verriet er nun dem “kicker.”

Klose führte weiter aus: “Ich habe zwei Thrombosen im Bein. Ich wurde sofort medikamentös eingestellt und habe direkt Spezialstrümpfe erhalten, die ich jetzt rund um die Uhr tragen muss. Die Ärzte haben mir sehr deutlich gemacht, dass man mit dieser Situation nicht spassen sollte. Für die erste Zeit haben sie fast totale Ruhe verordnet. Ich darf keinen Schlag abbekommen, kann nicht joggen, nicht schwimmen – aber vor allem nicht Fussball spielen.” Der Ex-Stürmer erklärte in diesem Zuge: “nur am Spielfeldrand zu stehen und aufzupassen, dass ich keinen Ball abbekomme, ohne Laufwege vormachen zu können… nein, das geht einfach nicht, so will und kann ich als Trainer nicht arbeiten. Mir wurde in den folgenden Tagen klar, dass ich so niemals meine Trainerkarriere im Profifussball starten möchte. Entweder richtig oder gar nicht. Oder eben etwas später. Mir war klar, jetzt geht es erst um meine Gesundheit. Die Gesundheit muss jetzt Vorrang haben.”

Der 42-Jährige sehe sich nach seiner Genesung eher in der Funktion als Cheftrainer und erklärte deshalb auch seine Absage an den DFB: “Weiterhin Co-Trainer zu sein, fühlt sich als der falsche Weg an, auch wenn es mit Hansi Flick als Bundestrainer menschlich und fachlich gepasst hätte. (…) Ich spüre schon jetzt die Vorfreude auf eine Tätigkeit als Cheftrainer.”

