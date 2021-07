Die besten Fussball-Games im Smartphone

Das Smartphone hat heutzutage doch jeder immer dabei. Insbesondere wenn es einmal heisst zu warten, wird der smarte Begleiter im Handumdrehen gezückt, um sich ein wenig die Zeit zu vertreiben. Gerade deswegen boomte im vergangenen Jahrzehnt der Markt für Videospiele auf dem Handy. Dabei gibt es die verschiedensten Genres, in deren Welten sich die Zocker überall und zu jeder Zeit begeben können. Sei es bei einer Runde virtuellen Schachs oder für den kleinen Zeitvertreib zwischendurch, indem Casino Freispiele ohne Einzahlung in Anspruch genommen werden.

Aber auch die Anhänger der schönsten Nebensache der Welt kommen hier ganz auf ihre Kosten und können sich mit dem runden Leder auf die verschiedensten Weisen Ablenkung verschaffen. Wir haben die besten Games für das Smartphone herausgesucht, bei denen sich alles um den Fussball dreht.

Fifa Mobile

Bei einer solchen Liste kommt man an einem Vertreter einfach nicht vorbei. Schliesslich gehört die FIFA-Reihe des Herstellers Electronic Arts zu den erfolgreichsten Videospielen überhaupt – und das seit Jahrzehnten. Kein Wunder also, dass dieses Spiel früher oder später auch auf dem Smartphone seine Realisierung fand.

Auch auf dem Smartphone handelt es sich dabei um eine ausgeklügelte Fussballsimulation, bei der sein Können auf dem Platz bewiesen werden kann. Dabei kann weitgehend auf die gleichen Modi zurückgegriffen werden, die Fans bereits vom Spielen auf der Konsole kennen dürften.

So lässt sich im Ultimate Team-Modus auch auf dem Handy danach streben, die beste Mannschaft auf den Platz zu bringen, um es online mit Spielern aus der ganzen Welt aufzunehmen und sein Können unter Beweis zu stellen. Dabei kann entweder das Duell mit einem zufälligen Kontrahenten gesucht werden, oder bei einem Match gegen Freunde ein für alle Mal geklärt werden, wer der Beste ist.

Der Spieleklassiker kann auf dem Handy kostenlos im App-Store heruntergeladen und gespielt werden. Wer dennoch bereit ist, ein wenig Geld in die Hand zu nehmen, kann sein Spielerlebnis durch freiwillige Käufe im Spiel weiter voranbringen.

eFootball PES 2021

Und auch jene, deren bevorzugte Fussballsimulation auf der Konsole eher Pro Evolution Soccer von Konami ist, finden ihr Lieblingsspiel auf dem Touchscreen wieder. Auch hier wurde eine sehr gute Umsetzung erschaffen, sodass das Spiel mit einer sehr guten Grafik aufwarten kann und auch in Sachen Gameplay auf ganzer Linie punktet.

Dank des guten Gameplays lässt sich auch getrost über die fehlenden Lizenzen hinwegsehen, die hier und da zu Buche stehen, wenn es um reale Mannschaften oder Wettbewerbe geht. Denn die Animationen sind flüssig und die Grafik überrascht mit einem hohen Detailreichtum, ruft man sich einmal ins Gedächtnis, dass es sich hierbei „nur“ um ein mobile Game handelt.

Wie auch schon bei FIFA können Spieler sich entweder in den Offline-Modi oder im 1 gegen 1 mit anderen realen Spielern messen. Und auch PES kann in der Smartphone-Version kostenlos heruntergeladen werden, sodass keine Kosten anfallen, um selbst einmal einen Blick auf das Spiel zu werfen, um sich eine eigene Meinung zu bilden.

Football Manager 2021

Ein Klassiker, wenn es um die virtuelle Umsetzung des Fussballs in Form von Videospielen geht, war immer schon das Genre des Fussball Managers. Hier tritt der Spieler einen Schritt zurück und lenkt das Geschehen auf dem Rasen und das Verhalten seiner virtuellen Mannschaft nicht unmittelbar.

Stattdessen wird die Rolle des Trainers eingenommen, der die Mannschaft zusammenstellt und die Aufstellung festlegt. Ausserdem gehört es natürlich auch zum Job eines Trainers dazu, die richtige Taktik zu finden, um die drei Punkte mit nach Hause zu nehmen.

So gilt es auch bei Football Manager 2021 darum, die richtigen Entscheidungen zu treffen, um damit das eigene Team an die Spitze und zur Meisterschaft zu führen. Am Spieltag heisst es dann zurücklehnen und zusehen, ob die eigenen Entscheidungen den erwünschten Erfolg bringen, oder ob Anpassungen nötig sind.

Um die bestmögliche Übersichtlichkeit zu gewährleisten, kommt eine 2D-Engine zum Einsatz, die einen Blick aus der Vogelperspektive bietet, wobei jeder Spieler auf dem Feld durch einen eigenen Punkt dargestellt wird. Dadurch lässt sich zu jeder Zeit gut überblicken, ob die eigene Taktik aufgeht und wo justiert werden muss. Ansonsten besteht aber auch die Möglichkeit, Spieltage einfach zu simulieren, sodass ein noch schnellerer und entspannterer Spielfluss entsteht.

Abseits des Platzes gilt es ausserdem, die Mannschaft mit den richtigen Transfers durch Spieler anderer Mannschaften zu verstärken und richtig zu wirtschaften, um den eigenen Verein langfristig auch wirtschaftlich an der Spitze zu halten.

Mit FM 2021 wird dem Spieler ein langanhaltender Spielspass geboten, der mit viel Abwechslung und einer ansprechenden optischen Darstellung abgerundet wird. Die Qualität hat hier allerdings auch seinen Preis. Ganze 9,99€ werden nämlich fällig, um sich hier als Trainer in das virtuelle Getümmel der Fussballfeld begeben zu können.

Head Ball 2

Etwas seichter geht es da bei diesem Vertreter der Fussballspiele zu. Denn bei diesem Spiel handelt es sich um eine einfache 2D-Optik, die dem Spieler den Blick auf den Fussballplatz von der Seite bietet. Einfacher könnte das Spielprinzip nicht sein. Jeweils auf der linken und rechten Seite des Bildschirms befinden sich die Tore und jede Mannschaft besteht aus einem Spieler mit einem auffällig grossen Kopf, gezeichnet im Comic-Stil. So entsteht eine lockere Spielatmosphäre, mit der sich die Zeit mit einem kurzen Spielspass vertreiben lässt.

Dem Namen entsprechend steht hier das Kopfballspiel im Vordergrund, welches es zu perfektionieren gilt, weshalb die Spieler auch mit so einem prominenten Kopf und nur einem Fuss ohne Bein ausgestattet sind. Gespielt wird das Game mit nur fünf verschiedenen Knöpfen, was einem den Einstieg sehr einfach macht, da die Steuerung schnell und intuitiv zu erlernen ist.

Im Vergleich zu den anderen genannten Spielen steht hier nicht der Aspekt einer realistischen Simulation im Vordergrund. Stattdessen geht es mit einer ordentlichen Portion Humor zu, was einen lustigen Spielspass für zwischendurch garantiert.

Dabei gibt es verschiedene Charaktere, die freigeschaltet werden können und sogar unterschiedliche Wettbewerbe, in denen das eigene Können im 1 gegen 1 auf dem Platz gezeigt werden kann. Es gibt beispielsweise auch einen Turnier-Modus, bei dem im Falle eines Sieges grosse Belohnungen gewonnen werden können.

