Die schwersten Verletzungen auf dem Fussballfeld 2022

Knieverletzungen sorgen oft für lange Ausfallzeiten

Sport ist gesund, aber dennoch kommt es vor allem im Profibereich immer wieder zu schweren Verletzungen. Besonders im Fussball hört man oft von Unfällen, die beim Training oder im Wettkampf passieren und manchmal sogar die gesamte Karriere des Spielers gefährden. Auch im Jahr 2022 gab es wieder einige dramatische Verletzungen, die manche Hoffnungen erstmal zunichte gemacht haben.

Einige dieser besonders schweren Verletzungen haben wir in diesem Bericht zusammengetragen und mussten dabei feststellen, dass 2022 ein wirklich verletzungsreiches Jahr für die Fussballspieler war. Sehr viel ungefährlicher ist es, wenn man sich E-Sports widmet, die seriöse Online Casinos inzwischen immer häufiger anbieten. Für viele der verletzten Spieler ist mit der Verletzung in 2022 auch der Traum von der Teilnahme an der Weltmeisterschaft geplatzt.

Bei der Zusammenstellung der Verletzungen ist schon auffällig, dass einige Verletzungsarten ziemlich häufig auftauchen. Neben Knieverletzungen wie einem Kreuzbandriss hat es auch häufig das Sprunggelenk betroffen oder es gab einen Riss der Achillessehne oder den Bruch des Schien- sowie Wadenbeins.

Sowohl im Training als auch in den Wettkämpfen werden die Knie beim Fussball stark belastet. Entsprechend häufig hört man daher von Knieverletzungen, die sehr unterschiedlich ausfallen können. Nicht immer hilft einfach nur eine Pause, sondern oft muss auch operiert werden. In 2022 zog sich unter anderem der Marokkaner Amine Harit eine dramatische Kreuzbandverletzung am linken Knie zu. Der Unfall passierte im letzten Ligaspiel vor der Weltmeisterschaft in Katar. Damals stiess Amine Harit im Spiel AS Monaco gegen Olympique Marseille mit Axel Disasi zusammen, der dabei relativ unverletzt blieb, ganz im Gegensatz zu Harit.

Ein weiterer Marokkaner, nämlich Tarik Tissoudali, erlitt einen Kreuzbandriss im Spiel des KAA Gent gegen St. Truiden. Die Schwere der Verletzung sorgte für eine über sechs Monate dauernde Spielpause. Genauso erging es dem Marokkaner Adam Masina. Der Spieler für den Udinese Calcio verletzte sich im Spiel gegen den AC Florenz und musste ebenfalls über ein halbes Jahr pausieren. Aber nicht nur marokkanische Spieler, sondern auch andere mussten durch Knieverletzungen auf ihre besten Spiele verzichten. Dazu zählte auch der Deutsche Florian Neuhaus. Bei ihm sorgte im Game gegen den SC Freiburg im rechten Knie eine Teilruptur des hinteren Kreuzbandes für eine Pause vom Fussballspielen. Damit musste Borussia Mönchengladbach auf ihren Mittelfeldspieler für einige Monate verzichten.

Aufgrund einer starken Knieverletzung zog sich in 2022 auch der Franzose Paul Pogba zu. Während des Trainings verletzte er sich so stark am Meniskus, dass eine Knieoperation unvermeidlich war. Die Pechsträhne des Juventus Turin Spielers riss danach nicht ab, denn nach der Wiederaufnahme des Trainings zog er sich recht bald eine Verletzung am Oberschenkel zu. Auch die Patellasehne am Knie ist häufig betroffen, wenn es zu Unfällen oder Trainingsverletzungen beim Fussball kommt. Einen Teilabriss der Patellasehne im rechten Knie erlitt unter anderem der Deutsche Lukas Nmecha im Spiel seiner Mannschaft des VfL Wolfsburg gegen Borussia Dortmund. Auch wenn eine Operation nicht nötig war, bedeutete dies eine längere Pause und grosse Schmerzen für den damals 23-jährigen.

Von Achillessehnenverletzungen zu Knöchelbrüchen

Auch im Bereich des Sprunggelenks gibt es im Fussball grosse Belastungen, die nicht immer gut ausgehen. Im Zweikampf kann es schnell zu einer Achillessehnenverletzung kommen, wie es dem Japaner Yuta Nakayama ergangen ist. Als Innenverteidiger der englischen Mannschaft von Huddersfield zog er sich im Spiel gegen Sunderland eine dramatische Achillessehnenverletzung zu, die sogar operiert werden musste. Unter den deutschen Spielern erlitt Timo Werner einen Syndesmosebandriss im linken Sprunggelenk, den sich der Mittelstürmer von RB Leipzig im Champions League Spiel gegen Schachtar Donezk zuzog. Die Heilung dieser Verletzung dauerte mehrere Monate.

Fussballfans wissen, dass der deutsche Spieler Marco Reus besonders viel Pech mit Verletzungen hatte. Immer wieder kam es zu verletzungsbedingten Unterbrechungen seiner Spielerkarriere, die ausgerechnet vor grossen Meisterschaften lagen. Vor der Weltmeisterschaft 2022 erlitt er einen Bänderteilriss im Sprunggelenk und konnte damit auch seinen Traum von der WM begraben. Dramatische Verletzungen gibt es vor allem im Bereich des Knöchels sehr viele. So erging es auch dem polnischen Fussballer Bartlomiej Dragowski, der für seine Nationalmannschaft als Ersatztorwart eingesetzt werden sollte. Daraus wurde jedoch nichts, da er bei einem Spiel kurz vor der Weltmeisterschaft schwer verletzt vom Platz getragen werden musste. Der Grund war eine Kollision mit dem Stürmer von Hellas Verona, Kevin Lasagna, wobei sich Dragowski eine schwere Verletzung am Knöchel zugezogen hatte.

Schwer verletzt wurde der mexikanische Spieler Jesus „Tecacito“ Corona, da er sich nicht nur das Wadenbein gebrochen hatte, sondern dabei auch noch einen Bänderriss im Knöchel erlitt. Es verwundert nicht, dass daraus ein längerer Ausfall resultierte. Einen Knöchelbruch zog sich der deutsche Fussballer Grischa Prömel zu, der für die TSG Hoffenheim als zentraler Mittelfeldspieler spielt. Es war ausgerechnet eine Kollision mit dem Mitspieler Christoph Baumgartner, die darin endete, dass der Knöchel von Prömel brach und eine Operation unvermeidbar war. Genauso erging es Imran Louza. Der marokkanische Mittelfeldspieler vom FC Watford erlitt im linken Sprunggelenk einen Bruch beim Spiel gegen Millwall. Auch diese Verletzung sorgte für eine Pause über mehrere Monate.

Wadenmuskelrisse und Schienbeinbrüche

Auch im Bereich des Wadenmuskels und des Schienbeins gibt es beim Fussballspielen hohe Belastungen, die nicht immer ohne Folgen bleiben. Einen Wadenmuskelriss erlitt der Franzose Mike Maignan, der für seine Nationalmannschaft der Ersatztorhüter ist. Ein Muskelriss in der Wade im Nations League Spiel gegen Österreich sorgte jedoch für sein Aus bei der Weltmeisterschaft 2022. Stattdessen musste er einige Monate pausieren. Ein anderer Torhüter, nämlich der Kanadier Maxime Crépeau, erlitt sogar einen Schienbeinbruch. Dies passierte im Finale der Major League Soccer, als sein Verein Los Angeles gegen Philadelphia spielte. Bei einer Kollision mit dem Gegenspieler Cory Burke kam es zu einem Bruch im rechten Schienbein. Damit war die Teilnahme bei der WM als Ersatztorwart der kanadischen Nationalmannschaft beendet.

Schmerzhafte Oberschenkelverletzungen führen zu langen Pausen

Ein weiterer Körperteil, der im Fussball stark belastet wird, sind die Oberschenkel. Die Muskulatur dort muss viel aushalten und kann dabei leider auch stark verletzt werden. Bei dem Franzosen Karim Benzema war es ein Quadrizepsriss, der zu einer Absage der WM 2022 führte. Ausgerechnet einen Tag vor der WM-Eröffnung verletzte er sich im Training so stark, dass sein Traum von der Weltmeisterschaft plötzlich vorbei war. Im linken Oberschenkel verspürte er auf einmal einen Stich und die nähere Untersuchung zeigte dann, dass dort der Quadrizeps gerissen war. Ähnlich erging es auch dem Schweizer Ersatztorwart Yvon Mvogo, der ebenfalls die WM 2022 verpassen musste, da er sich im Spiel seines Teams FC Lorient gegen PSG eine schwere Oberschenkelverletzung zuzog.

Den Argentinier Giovani Lo Celso erwischte es besonders schlimm, denn bei ihm wurde sogar ein Muskelbündelriss diagnostiziert. Der Mittelfeldspieler Giovani Lo Celso verletzte sich im Spiel seiner Mannschaft Athletic Bilbao gegen Villarreal so stark, dass eine Operation durchgeführt werden musste. Dementsprechend fiel er lange aus und konnte erst sehr spät wieder mit einem leichten Aufbautraining beginnen. Der französische Spieler N’Golo Kanté litt schon seit einigen Monaten immer wieder unter Verletzungen. Besonders schlimm war aber die Oberschenkelverletzung, die er sich 2022 in einem Spiel für den FC Chelsea zuzog.

Ähnlich erging es dem US-Amerikaner Chris Richards, der auch in der Nationalmannschaft der USA aufgestellt war. Der erfolgreiche Spieler, der schon für Bayern München und TSG Hoffenheim gespielt hat, ist aktuell im Team von Crystal Palace aktiv. Dort verletzte sich der Innenverteidiger jedoch so stark am Oberschenkel, dass er auch an der Weltmeisterschaft 2022 nicht teilnehmen konnte.

Andere schwere Muskelverletzungen

Unter schweren Muskelverletzungen mussten auch andere Spieler in 2022 leiden. Dazu zählte der Pole Jacek Goralski. Der erfolgreiche Mittelfeldspieler, der in der polnischen Nationalmannschaft aktiv ist, musste auf die Weltmeisterschaft 2022 verzichten und konnte nicht mit nach Katar fliegen. Jacek Goralski kämpfte immer wieder mit verschiedenen Verletzungen und konnte in 2022 nur drei Spiele für seinen Verein, den VfL Bochum, bestreiten. Es bleibt abzuwarten, ob die neuerlichen Muskelverletzungen, die ihn immer wieder zu Ausfällen zwangen, dieses Mal in den Griff zu bekommen waren.

Dramatisch war auch die Verletzung von Arthur Melo. Der Brasilianer erlitt eine schwere Muskelverletzung und konnte daher nicht an der brasilianischen Nationalmannschaft bei der WM 2022 teilnehmen. In seinem Heimatverein, dem FC Liverpool, spielte er als zentraler Mittelfeldspieler sehr erfolgreich, bis ihn eine schwere Muskelverletzung zu einer Pause zwang. Es war auch eine Operation nötig und danach folgte noch eine Ruhephase von etwa vier Monaten, bis er wieder mit dem Training beginnen konnte.

Die Fans halten zu den Sportlern

Auch wenn einige Spieler vom Verletzungspech verfolgt werden, stehen die besten Fans der Welt zu ihnen und freuen sich, wenn die Spieler wieder auf dem Platz sind. Das machte es für viele Sportler auch aus, denn der Support, der zu spüren war, ist immer eine wichtige Motivation, die dafür sorgt, dass sie sich nach schweren Verletzungen wieder zurückkämpfen. Sport ist faszinierend und verbindet viele Menschen, sei es aktiv als Sportler oder als Fans. Bestimmt wird es auch dieses Jahr wieder viele Highlights geben und nicht nur Schreckensmeldungen über Verletzungen.

psc 15 Mai, 2023 16:46