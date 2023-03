Diese Handspielregel: Der Fussball gibt sich der Lächerlichkeit preis

Der Dienstagabend zeigt es eindeutig. Die aktuelle Handspielregel kann aus jedem Fussballspiel im Zusammenspiel mit dem Videoschiedsrichter eine Farce machen.

Es ist nicht neu, soll an dieser Stelle aber erneut thematisiert werden. Der Aufschrei müsste viel grösser sein und es stellen sich direkt die Fragen: Weshalb ändert sich nichts? Wie träge kann dieser Sport sein? Niemand kann ernsthaft wollen, dass aus derart vielen ungefährlichen und meist auch noch zufälligen Situationen immer wieder Elfmeter entstehen. Die Handspielregel führt das Spiel mitunter ad absurdum – so (wieder) geschehen am Dienstagabend beim 2:0-Sieg von Chelsea gegen den BVB.

Die Regel lässt schlicht viel zu viele reguläre (!) Elfmeter zu. Die Schiedsrichterexperten, die mittlerweile jeder ernsthaften TV-Übertragung beiwohnen und bei Bedarf sofort zugeschaltet werden, dürfen und können ihre (Ex-)Kollegen (völlig zurecht) fast jedes Mal verteidigen. Die Standardfloskel: Es sei nun mal den Regeln entsprechend gepfiffen worden. Korrekt, aber grotesk.

Ja, es gibt keine perfekte Handspielregel, aber die aktuelle ist schlicht unsinnig und letztlich lächerlich. Ein Problem: Eine Schwarz-Weiss-Regel wäre nur dann möglich, wenn JEDES Handspiel gepfiffen würde. Dies wäre tatsächlich eine der wenigen Umsetzungen, die noch schlimmer wäre als die gegenwärtige.

Die einzig sinnvolle Lösung: Das Element «Absicht» muss dringend wieder deutlich stärker gewichtet werden. Ja, es ist schwammig und ja es ist immer Interpretationssache, aber wie viele Handspiele aus völlig ungefährlichen und zufälligen Situationen, in denen offensichtlich ist, dass ein Abwehrspieler seine Hand nicht mit Absicht einsetzt, könnten so eliminiert werden? Für das Spiel Fussball ein absoluter Gewinn für alle Parteien.

Denn hier liegt die Krux: Durch diese zufälligen Handspielelfmeter, die auch von talentierten Offensivspielern ganz sicher nicht mit Absicht hervorgerufen werden (zu viele Variablen, zu unberechenbar), wird das Spiel durch eben jenen Faktor Zufall verfälscht. Genau diese Elfmeter können eliminiert werden. Alle Teams und (ganz wichtig) das Spiel profitieren davon.

Der Videoschiedsrichter bringt genau diese Handspiele zum Vorschein. Es ist aber nicht so, dass der Videoschiedsrichter verschwinden muss (da wir ihn für glasklare Situationen schlicht benötigen), sondern, dass die Handspielregel dringend überarbeitet werden muss. Die Regelhüter sind gefordert. Dass einzig jenes Gremium Regeländerungen durchsetzen kann, ist übrigens auch stossend und müsste an anderer Stelle ebenfalls diskutiert werden.

psc 8 März, 2023 15:50