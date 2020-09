Corona-Skandal um England-Youngster Foden & Greenwood

Die beiden englischen Jung-Nationalspieler Phil Foden (20) und Mason Greenwood (18) müssen das englische Nationalmannschaftscamp verlassen, nachdem sie gegen Hygieneregeln verstossen haben. Offenbar trafen sie sich mit Frauen.

Die englische FA hat Untersuchungen eingeleitet, da Foden und Greenwood beim Aufenthalt auf Island gegen Quarantäne-Regeln verstossen haben. Die beiden Youngster kamen am Samstag beim 1:0-Sieg der Three Lions beide zum Einsatz.

Nationaltrainer Gareth Southgate bestätigte die Verstösse der beiden Youngsters gegen bestehende Regeln. Sie reisen separat nach England zurück und kommen im Nations League-Spiel gegen Dänemark am Dienstag nicht zum Einsatz.

“Es ist eine sehr ernste Situation und so behandeln wir sie auch. (…) Sie waren naiv und wir haben angemessen reagiert. Ich erkenne ihr Alter an, aber während die ganze Welt diese Pandemie handhaben muss und ungeachtet des Alters müssen alle ihren Beitrag leisten.” Greenwood und Foden hätten sich entschuldigt, Southgate will aber noch weitere Gespräche führen. Die längerfristigen Konsequenzen des Fehlverhaltens stehen noch nicht fest.

Das englische Team hat sich während dem Trip nach Island völlig isoliert und kein Kontakt zu Aussenstehenden zugelassen. Medienberichten zufolge sollen Foden und Greenwood Frauen auf ihr Hotelzimmer eingeladen haben. Southgate dementiert allerdings, dass Aussenstehende das Hotel der englischen Nationalmannschaft besucht haben.

psc 7 September, 2020 16:02