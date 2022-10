England-Verteidiger Walker droht das WM-Aus

Wie Manchester City am Donnerstag mitteilte, wurde Kyle Walker mittlerweile erfolgreich operiert. Der 32-Jährige musste einen Eingriff an der Leiste vornehmen lassen. Verletzt hatte sich der Rechtsverteidiger beim vergangenen 6:3-Sieg im Derby gegen Manchester United. Wie lange Walker fehlen wird, konnte Pep Guardiola hernach nicht sagen. Englische Medien befürchten derweil, dass Walkers WM-Teilnahme mit England auf der Kippe steht.

Kyle Walker undergoes successful surgery after his injury during last week's Manchester derby.

— Manchester City (@ManCity) October 6, 2022