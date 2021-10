Randale bei EURO: England mit Geisterspielen und Geldstrafe sanktioniert

Weil es beim Finale der Europameisterschaft zwischen England und Italien vor dem Wembley zu Ausschreitungen kam, muss die FA dafür nun geradestehen. Wie die UEFA am Montag bestätigt, wird das kommenden Heimspiel der Engländer gegen Albanien am 12. November unter Ausschluss der Zuschauer gespielt. Sollte es zudem innerhalb der nächsten zwei Jahre erneut zu negativen Auffälligkeiten der englischen Fans kommen, wird ein weiteres Geisterspiel angeordnet.

Obendrein muss die FA eine Geldstrafe in Höhe von satten 100’000 Euro an die Europäische Fussball-Union überweisen.

UEFA order England to play next two UEFA home games behind closed doors. Second game suspended. FA also fined €100,000. Punishments for crowd trouble inside and outside Wembley at England v Italy Euro final

— Kaveh Solhekol (@SkyKaveh) October 18, 2021