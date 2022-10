Southgate will England auch bei der EURO 2024 coachen

Gareth Southgate will Englands Nationalmannschaft auch bei der EURO 2024 coachen. Als selbstverständlich sieht er dies jedoch nicht an.

«Ich habe noch einen Vertrag bis 2024, aber ich weiss auch, dass man im Fussball Ergebnisse erzielen muss», sagte Gareth Southgate am Sonntag im Rahmen der Auslosung für die Qualifikation zur EURO 2024. «Der Plan ist also da und der Wunsch nach Kontinuität ist auch da, aber ich sehe es nicht als selbstverständlich an, dass man nach einer schlechten Leistung in diesem Amt bleibt.»

Zuletzt hatte es aufgrund von durchwachsenen Leistungen in der Conference League Spekulationen darüber gegeben, ob Southgate noch vor der WM in Katar ersetzt werden könnte. Als Nachfolger wurde der zuletzt beim FC Chelsea entlassene Thomas Tuchel gehandelt.

adk 9 Oktober, 2022 18:15