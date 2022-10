Thomas Tuchel hat Interesse an der englischen Nationalmannschaft

Der kürzlich bei Chelsea entlassene Trainer Thomas Tuchel könnte einen Verbleib auf der Insel anstreben. Den 49-jährigen Deutschen reizt die englische Nationalmannschaft.

Laut «Bild»-Fussballchef Christian Falk kann sich Tuchel durchaus vorstellen künftig das Zepter bei den Three Lions zu übernehmen. Dort könnte tatsächlich bald eine Vakanz entstehen. Der amtierende Nationalcoach Gareth Southgate nach zuletzt mässigen Auftritten und Resultaten seiner Mannschaft gehörig unter Druck. Ein schwaches Abschneiden an der WM in Katar würde wohl trotz Vertrag bis Ende 2024 sein Aus bedeuten.

Tuchel soll zuletzt für die Nachfolge von Gerardo Seoane in Leverkusen abgesagt haben. Möglicherweise weil er zum jetzigen Zeitpunkt nicht in seine deutsche Heimat zurückkehren möchte.

psc 13 Oktober, 2022 15:11