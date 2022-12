Thomas Tuchel wird als Southgate-Nachfolger gehandelt

Nach dem Viertelfinal-Aus der Three Lions an der WM stellt sich die Frage, ob Nationaltrainer Gareth Southgate weitermacht oder ersetzt wird. Die englische FA soll bereits bei Thomas Tuchel angeklopft haben.

Der deutsche Trainer musste seine Koffer bei Chelsea im September packen und ist derzeit vereinslos. Schon vor der WM soll sich der Verband laut «Bild» mit dieser Personalie beschäftigt haben, nachdem die Leistungen Englands in der Nations League ungenügend waren. An der WM haben die Auftritte der Mannschaft allerdings überzeugt und Southgate sitzt wieder fest im Sattel. Der 52-Jährige könnte unter Umständen aber seinen Rücktritt erklären. Auf einer Pressekonferenz sagte er nach dem WM-Aus: «Ich brauche Zeit, um korrekte Entscheidungen zu treffen. Es ist sehr emotional. Du hast so viele unterschiedliche Gefühle bei so einer WM. Es kostet so viel Energie, enorm viel Energie.»

Eine Entscheidung wird in Kürze fallen. Tuchel scheint durchaus Interesse zu bekunden, falls der Posten tatsächlich frei wird.

psc 12 Dezember, 2022 10:11