Ex-FCZ- und Gladbach-Profi Raffael plant ein Comeback

Der brasilianische Stürmer Raffael hat Borussia Mönchengladbach vor einem Jahr verlassen (müssen). Seither ist er ohne Verein. Ans Karriereende denkt der frühere FCZ-Angreifer allerdings noch nicht.

Gegenüber “Bild” stellt der 36-Jährige klar, dass er weiterspielen will. “Ja, diesen Traum habe ich weiter und ich gebe nicht auf”, sagt Raffael und ergänzt: “Ich fühle mich total fit, habe auch das ganze Jahr über viel trainiert, unter anderem in Dubai. Ich habe auf jeden Fall noch ein oder auch zwei Jahre Fussball in mir.”

Wohin es den langjährigen Bundesliga-Profi ziehen könnte, ist völlig offen. Eintreffende Angebote prüft er.

psc 9 Juli, 2021 10:58