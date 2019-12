Ex-Hopper Frank Feltscher wechselt nach Kolumbien

Der frühere venezolanische Nationalspieler Frank Feltscher, der in Bülach geboren wurde und einst für GC auflief, hat einen neuen Klub.

Der 31-jährige Stürmer verlässt den Zulia FC aus Venezuela und schliesst sich dem kolumbianischen Klub Aguilas Doradas an. In diesem Kalenderjahr hatte Frank Feltscher in 39 Spielen für seinen Klub 14 Tore und 6 Assists erzielt.

Estoy muy orgulloso de hacer el salto al futbol colombiano y con mucho trabajo y dedicacion seguiremos teniendo exito.

Siempre de la mano de Dios.#Colombia ahi vamos! @AguilasDoradasR pic.twitter.com/cRw2QLHl2h — Frank Feltscher (@feltscher) December 19, 2019

psc 19 Dezember, 2019 16:14