Wie Al-Shabab bestätigt, hat der 31-jährige Nigerianer einen Vertrag bis Sommer 2023 unterzeichnet. Odion Ighalo wechselte Anfang 2020 für ein Jahr auf Leihbasis von China zu Manchester United und bestritt dort 23 Pflichtspiele, in denen ihm sechs Torbeteiligungen gelangen.

✔️ Al Shabab has been signed with the Nigerian 🇳🇬🦅 Odion Ighalo @ighalojude (Ex. Man United striker) for a two and a half years.#Alshabab #ShababFC pic.twitter.com/1S5VvhnXgg

— Al Shabab FC (@ShababSaudiFc) February 4, 2021