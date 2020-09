Ex-Nati-Captain Gökhan Inler wechselt den Verein

Mittelfeldspieler Gökhan Inler wechselt vom türkischen Meister Basaksehir Istanbul zu einem türkischen Zweitligisten.

Der frühere Captain der Schweizer Nationalmannschaft heuert nach insgesamt drei Jahren beim amtierenden Meister in der zweithöchsten Liga bei Demirspor Adana an. Der mittlerweile 36-Jährige spielt seit vier Jahren in der Türkei und fühlt sich da wohl. Zunächt gewann er mit Besiktas den Meistertitel und in diesem Jahr nun auch mit Basaksehir. In der vergangenen Saison kam er allerdings nur noch auf zwei Startelfeinsätze.

Takımımız son olarak Başakşehir forması giyen 36 yaşındaki tecrübeli oyuncu Gökhan İnler'le 1+1 yıllık anlaşmaya varmıştır.İsviçre Milli Takımında yıllarca görev yapan ve ülkemizde Beşiktaş forması giyen Gökhan İnler, Napoli ve Udinese takımlarında oynadı.#AdanaDemirspor pic.twitter.com/uDKnicLWM0 — Adana Demirspor #MaskeniTakLütfen (@AdsKulubu) September 29, 2020

