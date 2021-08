Exklusiv: Es ist fix – Ex-Hopper Charles Pickel wechselt nach Portugal

Die Würfel um die Zukunft von Mittelfeldspieler Charles Pickel sind definitiv gefallen: Der 24-jährige Schweizer mit Vergangenheit bei den Grasshoppers und dem FC Basel schliesst sich dem portugiesischen Erstligisten FC Famalicão an.

Der Spielmacher hat am Samstag seine Abschiedsvorstellung bei Grenoble Foot gegeben. Beim 2:0-Sieg gegen Quevilly Rouen erzielte er sogar noch einen Treffer. Ein Jahr steht er noch unter Vertrag, die Einigung mit dem FC Famalicão wurde nun aber gefunden. Nach Informationen von 4-4-2.ch bestreitet der Spielmacher bereits am Montag den Medizintest beim neuen Klub. Medienberichten zufolge fliessen 1,5 Mio. Euro. Diese Zahl ist allerdings nicht bestätigt.

Pickel erreicht damit sein Ziel, künftig in einer Topliga spielen zu können. In Portugal wird er mit seinem Verein unter anderem gegen Benfica, Sporting oder Porto auflaufen. In der vergangenen Spielzeit hiessen die Gegner in der Ligue 2 noch Valenciennes, Troyes oder Guingamp.

Pickel wurde ursprünglich beim FCB ausgebildet und lief in der Schweiz später auch für GC, Schaffhausen und Xamax auf. Vor zwei Jahren verabschiedete er sich in Richtung Frankreich, nun wird er ein weiteres Land kennenlernen.

psc 22 August, 2021 13:44