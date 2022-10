Markus Weinzierl ist neuer Trainer des Club

Markus Weinzierl kehrt an die Seitenlinie zurück und übernimmt das Zepter bei Zweitligist 1. FC Nürnberg.

Der Club stellt den 47-Jährigen am Dienstagmorgen als neuen Cheftrainer vor. Weinzierl ersetzt Robert Klauss, der seinen Posten am Montag räumen musste. Noch am Dienstag wird Weinzierl seine neue Mannschaft erstmals treffen. Am frühen Nachmittag wird er dann offiziell vorgestellt.

psc 4 Oktober, 2022 10:25