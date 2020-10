Perfekt: Ex-YB-Verteidiger Saidy Janko kommt in Spanien unter

Der in der vergangenen Saison vom FC Porto an YB ausgeliehene Rechtsverteidiger Saidy Janko kommt beim spanischen Erstligisten Real Valladolid unter.

Dort unterschreibt der 24-Jährige einen Vierjahresvertrag. Saidy Janko setzt seine Karriere also in der spanischen Topliga fort. In der Vergangenheit lief der Abwehrspieler bereits in England, Schottland, Frankreich, Portugal und natürlich der Schweiz auf. Beim FC Porto, wo seine Transferrechte zuletzt lagen, spielte er allerdings nie eine Rolle und kam in keinem Pflichtspiel zum Einsatz.

Bei YB zeigte Janko eine solide letzte Saison. Die Berner konnten und wollten die Bedingungen für eine definitive Übernahme allerdings nicht erfüllen.

https://twitter.com/realvalladolid/status/1311606912358678528

psc 1 Oktober, 2020 14:21