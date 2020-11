Fix: Pepe verlängert beim FC Porto

Abwehrspieler Pepe verlängert seinen Vertrag beim FC Porto bis 2023.

Der langjährige Real-Verteidiger wechselte Anfang 2019 in seine Heimat zurück und will Porto noch zweieinhalb Jahre treu bleiben. Pepe ist in der zentralen Abwehr des Champions League-Teilnehmers gesetzt. Bereits zwischen 2004 bis 2007 schnürte er seine Schuhe für Porto.

psc 4 November, 2020 18:45