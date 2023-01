Ex-FCB-Profi Raoul Petretta wechselt in die MLS

Gerade mal ein halbes Jahr nach seinem Wechsel vom FC Basel in die Türkei zu Kasimpasa zieht Linksverteidiger Raoul Petretta bereits weiter. Für den 25-Jährigen geht es in Richtung Nordamerika.

Der Italiener unterschreibt einen Vertrag beim Toronto FC. Der Kontrakt läuft bis Ende 2025 und enthält eine Option für ein weiteres Jahr, wie die Kanadier mitteilen. Petretta bestritt in dieser Saison in der türkischen Süper Lig neun Spiele für Kasimpasa und erzielte dabei einen Treffer. Für den FC Basel lief er davor in insgesamt 152 Pflichtspielen auf.

Another piece of the puzzle 🧩 Welcome to Toronto, Raoul 🍁#TFCLive — Toronto FC (@TorontoFC) January 24, 2023

psc 24 Januar, 2023 22:10