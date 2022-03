Mesut Özil wusste nichts von seiner Suspendierung bei Fenerbahçe

Fenerbahçe hat am Donnerstag Mesut Özil und auch Teamkollege Ozan Tufan aus dem Profi-Kader geschmissen. Der frühere deutsche Nationalspieler wusste nichts davon.

Dies verrät Özil dem türkischen Youtube-Kanal “Playspor: “Ich wusste nichts von dieser Entscheidung. Ich war an meinen freien Tagen in Deutschland, auf dem Rückweg rief ich wegen der Trainingszeit an. Da hiess es, ich müsse nicht kommen.” Fenerbahçe suspendierte Özil und Tufan ohne eine konkrete Begründung abzugeben.

Berichte, wonach die Salärzahlungen bei Özil zuletzt nicht eintrafen, wies der Verein als falsch zurück. Wie es zwischen den beiden Parteien weitergeht, ist offen. Der 33-jährige Spielmacher ist vertraglich eigentlich noch bis 2024 gebunden. Noch am vergangenen Wochenende führte er die Mannschaft als Kapitän an.

psc 25 März, 2022 15:25