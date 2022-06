Mesut Özil bleibt bei Fenerbahçe auch unter neuem Trainer suspendiert

Fenerbahçe Istanbul hat in dieser Woche den Portugiesen Jorge Jesus als neuen Cheftrainer verpflichtet. In Bezug auf den suspendierten Spielmacher Mesut Özil macht dieser beim Amtsantritt eine ganz klare Ansage.

Der frühere deutsche Nationalspieler bleibt bei den Türken weiterhin intern gesperrt. “Mesut Özil hat eine tolle Karriere und er ist ein wichtiger Spieler. Aber es gibt eine Entscheidung, die der Verein in dieser Angelegenheit getroffen hat. An dieser Entscheidung werde ich nicht rütteln”, sagt Jesus.

Özil erhoffte sich unter dem 67-Jährigen wieder angreifen zu können. In dieser Woche schrieb er via Instagram: “Ich wiederhole es mit Nachdruck: Ich werde meine Karriere bei keinem anderen Verein als Fenerbahçe beenden. Solange mein Vertrag läuft, ist mein einziges Ziel, nur in unserem Trikot zu schwitzen.” Die Hoffnungen wurden jetzt sehr rasch enttäuscht. Özils Vertrag läuft noch bis 2024.

Der 33-Jährige flog im März nach einer angeblichen Auseinandersetzung mit dem damaligen Trainer Ismail Kartal (61) aus dem Kader. Seither bestritt er keine Partie mehr.

psc 3 Juni, 2022 17:47