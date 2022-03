Nach Suspendierung: Mesut Özil hat Entscheidung getroffen

Mesut Özil wurde bei Fenerbahçe jüngst intern suspendiert. Offenbar kam es wegen unterschiedlicher Auffassungen zu einem Streit mit Trainer Ismail Kartal. Einen vorzeitigen Abgang schliesst der Spielmacher indes aus.

“Er will seinen Beitrag leisten. Er will spielen, er will 90 Minuten auf dem Feld bleiben”, sagt Özil-Berater Erkut Sögüt dem türkischen Radiosender “Lig Radyo”. Vertraglich ist der 33-Jährige noch bis 2024 an Fenerbahçe gebunden. In dieser Saison bestritt er bislang 26 Spiele. Dabei gelangen ihm acht Tore. Dennoch soll Trainer Kartal mit dem Zustand des früheren Arsenal-Profis nicht wirklich zufrieden sein.

Wie lange die Suspendierung gilt und welche weiteren Schritte der Klub nun plant, ist noch unklar. Özil wird den Bettel angesichts der Aussage seines Beraters aber sicherlich nicht hinschmeissen.

psc 31 März, 2022 16:06