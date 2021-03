Özil wird Fenerbahce wohl lange fehlen

Mesut Özil droht Fenerbahce Istanbul für mehrere Wochen zu fehlen. Der ehemalige deutsche Nationalspieler wurde am Donnerstagabend mit einer Trage vom Platz gebracht. Trainer Erol Buluts Erstdiagnose lässt nichts Gutes erahnen.

Nach sieben Spielen für Fenerbahce Istanbul muss Mesut Özil eine Zwangspause einlegen. Im Heimspiel gegen Antalyaspor (1:1), das mit Lukas Podolski antrat, verletzte sich Özil so schwer, dass er sogar mit einer Trage aus dem Innenraum gebracht werden musste.

Özil zog sich “partielle Risse in den inneren und äusseren Seitenbändern des Sprunggelenks und intensive Ödeme in den inneren-äusseren Knöchelknochen des Sprunggelenks”, erläuterte Fener-Trainer Erol Bulut im Anschluss an die Partie.

Der 32-Jährige war in einer Situation mit dem linken Fuss umgeknickt und hielt sich die Hände vor sein schmerzverzerrtes Gesicht, als er abtransportiert wurde. Özil droht dem türkischen Spitzenklub bis zu sechs Wochen zu fehlen.

aoe 5 März, 2021 09:36