FIFA The Best-Goalie: Das sind die 3 Nominierten

Wie der Weltverband mitteilt, sind Weltmeister-Keeper Emiliano Martinez (Aston Villa), Thibaut Courtois von Real Madrid und der Marokkaner Yassine Bounou vom FC Sevilla in der Endauswahl mit dabei. Berücksichtigt werden die Leistungen zwischen dem 8. August 2021 und dem 18. Dezember 2022. Die Liste der Nominierten legt einen starken Fokus auf die WM in Katar nahe.

Ursprünglich stand noch ein Quintett zur Debatte. Die Premier League-Goalies Alisson (Liverpool) und Ederson (Manchester City) wurden nun aber gestrichen.

Bei den Frauen sind Ann-Katrin Berger, Mary Earps und Christiane Endler nominiert.

Die Jury besteht aus Trainern und Kapitänen der Nationalmannschaften, ausgewählten Journalisten und Fans, die auf der Webseite der FIFA abstimmen konnten.

