Die FIFA-Weltauswahl: 4 Stürmer sind dabei

Die FIFA FIFPro World XI läuft in einem äusserst offensiven 3-3-4-System aus. Angeführt wird die Weltauswahl von Lionel Messi. Neben ihm stürmern auch Kylian Mbapppé, Karim Benzema und Erling Haaland!

Im Mittelfeld laufen Casemiro, Luka Modric und Kevin de Bruyne auf. Die eher dünn besetzte Defensive besteht aus den Offensiv-Verteidigern João Cancelo und Achraf Hakimi sowie Virgil van Dijk. Im Tor steht Thibaut Courtois, der aber nicht als bester Torhüter ausgezeichnet wurde. Diesen Award heimste Weltmeister-Goalie Emiliano Martinez ein.

✨ The 2022 FIFA FIFPRO Men's #World11:

🇧🇪 @ThibautCourtois

🇵🇹 Joao Cancelo

🇳🇱 @VirgilvDijk

🇲🇦 @AchrafHakimi

🇧🇷 @Casemiro

🇧🇪 @KevinDeBruyne

🇭🇷 @LukaModric10

🇫🇷 @Benzema

🇳🇴 @ErlingHaaland

🇫🇷 @KMbappe

🇦🇷 Lionel Messi

Chosen by the players, for the players.#World11 | #TheBest pic.twitter.com/2ubkx98Hrh

— FIFPRO (@FIFPRO) February 27, 2023