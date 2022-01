Wahl zum FIFA-Welttrainer 2021: Das sind die 3 Finalisten

Die FIFA hat die drei Finalisten für die Wahl zum Welttrainer des Jahres 2021 bekanntgegeben.

Die drei besten Coaches der vergangenen Jahres sind demnach Thomas Tuchel, der mit Chelsea die Champions League gewann, Pep Guardiola, der mit Manchester City englischer Meister wurde und Europameister-Erfolgstrainer Roberto Mancini. Zwischen diesem hochkarätigen Trio wird der Sieger ermittelt, der am 17. Januar an den The Best FIFA-Football Awards ausgezeichnet wird. Die Show wird am FIFA-Hauptsitz in Zürich aufgezeichnet.

Klar ist somit, dass Jürgen Klopp, der in den letzten beiden Jahren triumphierte, als Gewinner abgelöst wird.

psc 6 Januar, 2022 17:03