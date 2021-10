Die Entscheidung über eine WM alle zwei Jahre fällt erst 2022

Die FIFA hat eine Fussball-WM im Zweijahresrhythmus auf die Tapete gebracht. Ein Entscheid darüber wird aber erst im kommenden Jahr fallen.

FIFA-Präsident Gianni Infantino wollte eigentlich eine Entscheidung am 20. Dezember noch in diesem Jahr. Laut “kicker” verhindert das FIFA-Council eine solche aber. Dieses beschloss am Mittwoch, dass an jenem Tag lediglich über die Reform des internationalen Spielkalenders, aber nicht über die WM-Frage entschieden wird.

Der nächstmögliche Zeitpunkt für eine Entscheidung ist danach der 31. März 2022. Bei der Diskussion um eine WM alle zwei Jahre gibt es insbesondere aus Europa und aus Südamerika nach wie vor grosse Widerstände. Die Mitglieder der anderen Kontinentalverbände sind offener.

psc 21 Oktober, 2021 17:03