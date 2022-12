FIFA-Präsident Infantino verkündet Reform: Klub-WM 2025 mit 32 Teams

Diese wird im Hinblick auf das Jahr 2025 massiv ausgedehnt. Dann werden in einem Turnier insgesamt 32 Mannschaften teilnehmen. Bislang küren lediglich die jeweiligen Sieger der einzelnen Kontinentalwettbewerbe plus ein Gastgeber, insgesamt sechs oder sieben Mannschaften, denGewinner. «Es wird ein Turnier wie die WM, einfach mit Klubs», verkündet Infantino auf einer Pressekonferenz in Doha. Die Details bezüglich Teilnehmerfeld und auch Austragungsort müssen noch diskutiert werden. Was schon klar ist: Die Klub-WM soll künftig ebenfalls im Abstand von jeweils vier Jahren ausgetragen werden und nicht mehr jährlich wie bis anhin.

Die nächste Austragung wurde nun erst einmal fix terminiert. Das Mini-Turnier findet zwischen dem 1. und 11. Februar in Marokko statt. Champions League-Sieger Real Madrid, Flamengo, die Seattle Sounders, Wydad Casablanca, Auckland City, ein asiatischer Vertreter und wohl noch ein Gastgeber nehmen teil.

Update: Auch auf Länderspielebene sind Veränderungen geplant. Im März soll künftig alle zwei Jahre eine «World Series» mit jeweils vier Teams ausgetragen werden. Dadurch könnten laut Infantino «verschiedenen Konföderationen Spielerfahrung sammeln».

🎙️ “The 32-team tournament will go ahead, making it like a World Cup.”

FIFA president Gianni Infantino has announced the new Club World Cup competition will start in 2025 🏆🌎 pic.twitter.com/BE9V4k1xb7

— Sky Sports News (@SkySportsNews) December 16, 2022