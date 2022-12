Spanier gehen wegen Infantino-Plan für die Klub-WM auf die Barrikaden

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat in der vergangenen Woche auf einer Pressekonferenz durchblicken lassen, dass ab 2025 eine aufgeblähte Klub-WM mit insgesamt 32 Klubs stattfinden soll. Die europäischen Topligen wurden vorab nicht informiert und es regt sich bereits grosser Widerstand.

Die spanische Fussballliga geht wegen den umstrittenen Infantino-Plänen auf die Barrikaden und droht sogar schon juristische Schritte an. In einer Mitteilung kritisiert sie das Vorhaben des Weltverbandes scharf: «Die FIFA denkt nur an eine kleine Gruppe von Vereinen und Spielern, während es im Profifussball viele Profiligen, Tausende von Vereinen und Spielern gibt, die nicht an diesen internationalen Wettbewerben teilnehmen.»

Unter anderem wirft La Liga der FIFA vor, dass sie die Auswirkungen der Pläne auf die Gesamtheit der Spieler im Profifussball übersieht. Durch die Ausweitung könnten nationale Ligen und Pokalwettbewerbe stärker unter Druck geraten, zumal der Terminplan ohnehin schon vollgepackt sei.

Kritisiert wird auch, dass beispielsweise die kommende Klub-WM im alten Format mit 7 Teilnehmern erst sehr kurzfristig auf den Februar terminiert wurde. Real Madrid als spanischer Vertreter nimmt teil. Deshalb müssen die nationalen Spielpläne nun angepasst werden.

La Liga plant juristische Schritte: «Angesichts dieser Entscheidungen, die ohne Absprache mit den direkt davon betroffenen Parteien gefällt wurden, (…) gibt La Liga hiermit bekannt, dass sie rechtliche Schritte prüfen wird, um die Klub-Weltmeisterschaft im angekündigten Format zu verhindern.»

Die Spanier sind bei weitem nicht die einzigen, denen die Infantino-Pläne ein Dorn im Auge sind. Auch der weltweite Ligen-Verband WLF kritisiert, dass Entscheidungen «ohne Rücksprache, geschweige denn Zustimmung von denen, die direkt davon betroffen sind: den Ligen, ihren Mitgliedsvereinen, den Spielern und Fans», getroffen wurden. Auch die internationale Vereinigung der Profifussballer FIFPRO hat sich wegen der Zusatzbelastung der Spieler bereits kritisch geäussert.

psc 19 Dezember, 2022 15:22