So sieht das FIFA21-Cover aus

Hersteller EA Sports hat am Mittwoch das Cover von FIFA21 veröffentlicht. Der Star dieses Ausgabe ist Kylian Mbappé.

Der französische Weltmeister ziert das Cover aller Versionen des beliebten Games. Wie FIFA21 genau aussieht, ist nun bekannt. Der Release wurde wegen der Corona-Pandemie minimal nach hinten verschoben: Statt wie in den Vorjahren üblich Mitte bis Ende September, erscheint das Spiel in diesem Jahr am 6. Oktober.

Der Anführer der nächsten Generation. @KMbappe ist der globale #FIFA21 Cover Star! Das Cover der #FIFA21 Champions Edition 🏆⬇️ Jetzt vorbestellen ➡️ https://t.co/BAVOMrOhmC pic.twitter.com/bdvF07OnnT — EA SPORTS FIFA (@EAFussball) July 22, 2020

psc 22 Juli, 2020 17:26