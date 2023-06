Fix: Florian Kohfeldt heuert in Belgien an

Der 40-Jährige wird wie angekündigt neuer Trainer bei der KAS Eupen. Die Verkündung des Engagements ist am Donnerstag erfolgt. "Vor der Unterzeichnung des Vertrages mit meinem neuen Klub hatte ich ausgesprochen gute Gespräche und Begegnungen mit der Direktion der KAS Eupen. Nachdem ich als Fussballtrainer im Jugendbereich und bei den Profi-Mannschaften der 1. Bundesliga aktiv war, freue ich mich auf eine neue Herausforderung in meiner Trainerkarriere", sagt Kohfeldt zu seinem neuen Job.

