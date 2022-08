Fix: Ex-FCB-Junior Robin Kamber wechselt zum Podolski-Klub

Mittelfeldspieler Robin Kamber verlässt den Challenge Ligisten Stade Lausanne-Ouchy nach etwas mehr als einem halben Jahr wieder und wechselt nach Polen.

Der 26-jährige Ex-FCB-Junior schliesst sich Gornik Zabrze an. Dort steht unter anderem Lukas Podolski unter Vertrag. Kamber bestritt in der letzten Saison 29 Challenge League-Spiele. In der ersten Saisonhälfte lief er noch für den FC Wil auf. Bei seinem neuen Verein in Polen unterschreibt er bis Sommer 2024.

👋 𝙍𝙤𝙗𝙞𝙣 𝙆𝙖𝙢𝙗𝙚𝙧 𝙖𝙪 𝙂𝙤́𝙧𝙣𝙞𝙠 𝙕𝙖𝙗𝙧𝙯𝙚 Le milieu Robin Kamber est transféré au @GornikZabrzeSSA 🇵🇱. L’ensemble du club tient à la remercier pour son passage au club et lui souhaite tout de bon pour cette nouvelle aventure ! Merci Robin ❤️🤍#AllezSLO 🦁 pic.twitter.com/nkVXTe1DME — FC Stade Lausanne Ouchy (@FC_SLO) August 16, 2022

2⃣6⃣ – letni pomocnik Robin Kamber został nowym zawodnikiem 14 – krotnych Mistrzów Polski. Szwajcar trafił do Zabrza z zespołu FC Stade-Lausanne-Ouchy na mocy transferu definitywnego.

Witamy w Górniku🤝🤝

👉https://t.co/JEFo56gB0E pic.twitter.com/pOvbPtV9Kz — Górnik Zabrze (@GornikZabrzeSSA) August 16, 2022

