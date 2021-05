Didier Deschamps bestätigt die Benzema-Rückkehr

Der französische Nationaltrainer Didier Deschamps hat am Dienstagabend den EM-Kader der Équipe tricolore bekanntgegeben. Die Rückkehr von Karim Benzema nach über sechs Jahren ist offiziell.

Der Real-Torjäger figuriert im 26-Mann-Kader, den Deschamps nominiert hat. Auf Einzelheiten zur Nominierung des zuletzt aussortierten Torjägers ging Deschamps nicht ein. Er betonte, dass er sich mit dem Angreifer getroffen und Gespräche geführt hatte. Zu den Inhalten wollte er nichts verraten. Benzema wurde einst wegen der Verwicklung in einen Sextape-Skandal aussortiert und dann nicht mehr berücksichtigt. Dies ändert sich nun im Hinblick auf die EM. Im Angriff könnte er neben Kylian Mbappé direkt einen Stammplatz übernehmen. “Ich bin so stolz wieder in der Nationalmannschaft zu sein und will das Vertrauen, das man in mich setzt, zurückgeben. Ich danke meiner Familie, meinen Freunden, meinem Klub und euch… allen, die mich immer unterstützt und an mich geglaubt haben”, schreibt Benzema auf Twitter.

Im EM-Aufgebot Frankreichs fehlen neun Spieler, die vor drei Jahren den WM-Titel geholt hatten. Auch die Jungstars Dayot Upamecano (RB Leipzig), Eduardo Camaving (Stade Rennes) und Houssem Aouar (Lyon) sind nicht dabei. Sie konnten nach Ansicht Deschamps’ zuletzt nicht durch ihre Form überzeugen.

Tellement fier de ce retour en équipe de France et de la confiance que l’on m’accorde. Merci à ma famille, mes amis, mon club, à vous… et à tous ceux qui m’ont toujours soutenu et me donnent de la force au quotidien 🙏🏼 #AllezLesBleus #Euro2021 #Blessed #AlHamdullilah pic.twitter.com/b8PJj1BATm — Karim Benzema (@Benzema) May 18, 2021

Les 2️⃣6️⃣ Bleus qui partiront sur les routes de l’Europe ! 🇫🇷 #FiersdetreBleus pic.twitter.com/HfochGPPen — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) May 18, 2021

psc 18 Mai, 2021 21:47