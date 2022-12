Deschamps tendiert zu Vertragsverlängerung bei der Équipe Tricolore

Der Vertrag des französischen Nationaltrainers Didier Deschamps läuft zum Jahresende aus. Offenbar ist der 54-Jährige aber dazu bereit, die Équipe Tricolore weiterhin zu coachen.

An der WM in Katar erreichte der 54-Jährige mit seiner Mannschaft das Endspiel und scheiterte erst im Penaltyschiessen an Argentinien. Seit mehr als zehn Jahren ist Deschamps bereits Trainer der Franzosen – und der Ex-Profi könnte seine Regentschaft fortsetzen. Gemäss «L’Équipe» tendiert er dazu, seinen Vertrag zu verlängern – und zwar gleich bis zur WM 2026.

Eine definitive Entscheidung ist noch nicht gefallen, die Verbandsverantwortlichen lassen es Deschamps offen, ob er weitermacht oder nicht. Bei einem Abgang stünde mit Zinédine Zidane bereits ein designierter Nachfolger fest, wobei der Ex-Real-Coach noch nicht sein endgültiges Okay gegeben hat.

Sollte Deschamps in den Vereinsfussball zurückkehren, könnte er bei seinem Ex-Verein Juventus ein heisses Thema werden.

psc 20 Dezember, 2022 12:01