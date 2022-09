Mbappé boykottiert Fototermin der französischen Nationalmannschaft

Am Dienstag steht bei der französischen Nationalmannschaft ein Sponsoren-Fototermin an. Kylian Mbappé hat im Vorfeld mitgeteilt, daran nicht teilzunehmen.

Kylian Mbappé habe “beschlossen, nicht an dem für Dienstag geplanten Fototermin” der französischen Nationalmannschaft teilzunehmen, nachdem der Verband es zuvor abgelehnt hatte, “die Vereinbarung” über die Bildrechte der Spieler zu “ändern”. Dies teilte der Angreifer am Montag in einer der Nachrichtenagentur “AFP” übermittelten Erklärung mit.

Der 23-jährige Profi “und seine Vertreter (…) bedauern sehr, dass im Vorfeld der Weltmeisterschaft keine Einigung erzielt werden konnte”. Der Starspieler von Paris Saint-Germain setzt sich dafür ein, dass Spieler selbst entscheiden dürfen, mit welchen Sponsoren sie in Verbindung gebracht werden. Dies sei seiner Ansicht nach bislang nicht gegeben.

adk 19 September, 2022 15:57