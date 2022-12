Mbappé wird von England-Star im Tunnel gekorbt

Im Netz kursiert am Tag nach Frankreichs 2:1-Erfolg im Viertelfinal der Weltmeisterschaft gegen England ein Video, dass aus Sicht von Kylian Mbappé unangenehm wirkt. Denn der Offensivstar der Franzosen wurde offensichtlich von Kyle Walker gekorbt. Wie auf Aufnahmen zu sehen ist, dreht sich der England-Verteidiger weg, als Mbappé ihm die Hand geben will.

Walkers Aktion könnte eine Vorgeschichte haben. Vor dem Viertelfinal erklärte der Profi von Manchester City hinsichtlich Mbappé: «Wir respektieren, dass er ein guter Spieler in guter Form ist, aber ich werde ihm nicht den roten Teppich ausrollen und ihm sagen, dass er gehen und Tore schiessen soll.» Walker hielt Mbappé während des Spiel zwar gut im Zaum und verhinderte, dass Frankreichs Nummer 10 traf – doch dafür erledigten den Job Aurélien Tchouaméni sowie Olivier Giroud.

That’s Mbappe to Liverpool gone then 😭 pic.twitter.com/wYu7z0svDY

— 𝗚𝗲𝗿𝗿𝗮𝗿𝗱 🇲🇦 (@TheGerrardWay) December 11, 2022