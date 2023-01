Offiziell: Frankreich klärt Zukunft von Didier Deschamps

Frankreichs Fussballverband verlängert den Vertrag von Trainer Didier Deschamps, der das Team bei der letzten Weltmeisterschaft zum Vizetitel coachte.

Didier Deschamps macht weiter als französischer Nationaltrainer. Der zuständige Fussballverband gibt die Verlängerung des zum Jahreswechsel ausgelaufenen Vertrag offiziell bekannt. Deschamps erhält einen neuen Vertrag bis 2026, wird der Equipe Tricolore also sehr wahrscheinlich bei der EM 2024 in Deutschland und der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko vorstehen.

Deschamps ist in seiner verantwortlichen Position seit 2012 beschäftigt. Frankreich führte er 2018 zum WM-Titel, bei dem jüngst vorübergegangenen Turnier in Katar scheiterte man als Titelverteidiger erst im Finale und im Penaltyschiessen an Argentinien.

Damit können nun auch die schon lange anhaltenden Spekulationen, der ehemalige Weltklassespieler Zinedine Zidane würde Deschamps beerben, zu den Akten gelegt werden.

La Fédération Française de Football et Noël Le Graët, son président, sont heureux d’annoncer la prolongation de 𝗗𝗶𝗱𝗶𝗲𝗿 𝗗𝗲𝘀𝗰𝗵𝗮𝗺𝗽𝘀 à la tête de l’Équipe de France jusqu’au mois de juin 𝟮𝟬𝟮𝟲 ✍️ ➡️ https://t.co/4CawVszXsS#FiersdetreBleus pic.twitter.com/W2YV4bOVf3 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) January 7, 2023

aoe 7 Januar, 2023 12:53