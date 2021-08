Fussball bei Olympia 2021

Seit geraumer Zeit gehört der Fussball auch zu den olympischen sportlichen Disziplinen. Dementsprechend kann man bei den Olympischen Spielen im Jahr 2021 in Tokio ebenfalls die Disziplin des Fussballs nachverfolgen. In der Regel kann man hier spannende Kämpfe miterleben, die von zum Teil sehr unbekannten Spielern ausgetragen werden. Die Spannung bleibt jedoch nach wie vor erhalten, da man sich natürlich intensiv fragt, wer mit der Goldmedaille nach Hause gehen wird.

Bei der Disziplin des Fussballs beim diesjährigen Olympia spielen zahlreiche Teams aus unterschiedlichen Ländern mit. Prinzipiell kann jedes an den Olympischen Spielen teilnehmende Land auch an der Fussball Meisterschaft teilnehmen, insofern eine Mannschaft gestellt werden kann. Den Spielplan zu den diesjährigen Spielen kann man auf dem gezeigten Link abrufen. Meistens sind es nicht die Fussballprofis des jeweiligen Landes, die in die Olympia-Mannschaft einziehen. Viel eher handelt es sich in der Regel um Amateure, die ihre Gefechte auf der weltweiten Bühne austragen.

Wo kann man die Spiele live schauen?

In der Regel empfiehlt es sich, bei den Olympischen Spielen einfach ein wenig durch die Fernsehkanäle zu wechseln. Schnell findet man einen oder mehrere Sender, die Teile der Olympischen Spiele live im Fernsehen übertragen. Im deutschen Raum ist man dabei mit den öffentlich-rechtlichen Sendern erstmals gut beraten, in der Regel findet man noch weitere darüber hinaus. Selbstverständlich gibt es auch online Livestreams, um Fussball live zu sehen. Man kann sich also überlegen, ob man den Stream über den Fernseher wählen möchte, oder ob man einfach irgendeine Internetseite besucht und von dort bei den Olympischen Spielen mitfiebert.

Wie sehen die Prognosen aus?

Selbstverständlich gibt es schon zahlreiche Prognosen dahingehend, wer das Rennen um die Goldmedaille machen wird und wer eben nicht. Letzten Endes gilt jedoch, dass man auf derartige Prognosen in keiner Art und Weise vertrauen kann. Im Fussball kann immer das Unmögliche passieren, weshalb man auf das schlussendliche Ergebnis gespannt bleiben sollte. Wer in der Zwischenzeit verfolgen will, wer alles aus den Olympischen Spielen ausscheidet und wer weiter kommt, der kann unter folgendem Link die Ergebnisse einsehen.

Probleme bei den Fussballspielen im Jahr 2021

Die Tatsache, dass die Olympischen Spiele dieses Jahr während des Coronavirus in Tokio stattfinden, hat zahlreiche Probleme mit sich gebracht. Zu diesen gehören folgende:

● Die Infektionsgefahr unter den teilnehmenden Athleten ist natürlich erhöht

● Die Temperaturen sind in Tokio nicht optimal

● Gegebenenfalls fehlt der Ansporn und die Motivation der Zuschauer

● Das gesamte Erlebnis rund um die Olympischen Spiele wirkt abgeschwächt

Fazit

Es ist schon eine Leistung, dass man trotz schlechter klimatischer Bedingungen und einer noch angehenden weltweiten Pandemie die Olympischen Spiele ein Jahr nach geplantem Datum durchführen kann. Dementsprechend sollte man sich in erster Linie darüber freuen, dass alle Athleten in Tokio zusammenfinden können, um das vermutlich grösste Kräftemessen der Welt zu starten. Nichtsdestoweniger sind damit auch Risiken verbunden, derer man sich bewusst sein sollte und die man diskutieren sollte. Schlussendlich kann man aus dieser Olympia viel mehr lernen und mitnehmen, als es bei den vorigen Spielen der Fall war.

psc 6 August, 2021 14:45